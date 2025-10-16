От седмици в Европа е в сила тревога за дронове. Над Полша, Скандинавия, Германия и други места дроновете застрашават сигурността на континента. Не е ясно откъде идват, но не е изключена връзка с Русия.

Стотици дронове “Шахед” атакуват Украйна почти всяка нощ, но няма достатъчно ракети, за да бъдат свалени всички. Дроновете обаче могат да бъдат сваляни и с оръжие от прозореца на самолет.

"Стена" срещу дронове: Как България и Европа ще се пазят от руската заплаха

Някои самолети не са били създадени за война – на него се обучават пилоти. И все пак дори малките машини с дървена перка са част от украинската противовъздушна отбрана – преследват руските разузнавателни и атакуващи дронове.

Стрелецът трябва да отвори кабината във въздуха и да стреля по руски дрон, само на няколкостотин метра разстояние. В началото на войната „Шахедите“ можеха да бъдат сваляни от земята, но новите модели летят по-високо и по-бързо – затова украинските екипажи трябва да се приближат максимално.

„Доближаваме се на 150–200 метра. Ако си прекалено близо – взривната вълна те удря. От по-далеч, около 500 метра, можеш да стреляш по двигателя – това е най-ефективно. Най-лесно ги намираме, когато сме над тях. За да ги свалим, се спускаме и стреляме отдолу. Летял съм при минус 24 градуса, когато горе е още по-студено – нямаш време дори да усетиш студа“, разказа стрелецът Серхий.

Самолетите летят само по светло – дъждът ги затруднява, но студът не е проблем.

Запрянов: "Стената от дронове" не е разработена и е само политическо намерение

Старите учебни самолети Як-52 може да не са много модерни, но компенсират с ниската си цена - струват около 50 хиляди евро – по-малко от един руски дрон „Шахед“, който унищожават. За сравнение, НАТО харчи милиони, за да свали същите дронове над Полша.

„Мога да се похваля – една от нашите групи свали „Шахед“ само с пет куршума. Пет куршума и го нямаше“, каза командирът Тарас.

Русия изстрелва над 500 дрона „Шахед“ на ден – без да броим разузнавателните. Украйна не може да си позволи да ги сваля с ракети за милиони – затова изпраща тези евтини самолети с опитни екипажи.

„Дроновете вече се въртят, гмуркат, избягват – с тези маневри става все по-трудно. Понякога ги преследваме 40 минути. Екипите се връщат плувнали в пот и изтощени“, допълва Тарас.



Руснаците също се адаптират. Новите им дронове вече имат камери не само за наблюдение на земята, но и за засичане на самолети. Изкуствен интелект или операторът на дрона решава как да избегне прихващане.

Украинските пилоти често стават цел на руски ракети. Въпреки че са далеч зад западните изтребители F-16 на Украйна в списъка с приоритетни цели на Русия, тези самолети и техните пилоти многократно са били обстрелвани от руски ракети. Затова излитат от импровизирани писти – дори от обикновени поляни.



Редактор: Цветина Петкова