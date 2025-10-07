"Стената" от дронове ще бъде система от системи. Концепцията не е разработена и все още говорим само за политическо намерение. Това заяви министърът на отбраната Атнас Запрянов по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия.

Депутатът от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев отправи въпроса с какво ще се включи България в т.нар. "стена от дронове". От своя страна министърът на отбраната отговори, че участват в обсъждането на концепцията за създаването на тази стена от дронове.

"Все още концепцията не е изяснена. Ние разглеждаме създаването на тази система с грантови финансови средства от ЕС", уточни Запрянов и обясни: "Това, което ние сега правим е, наличните ни сили и средства, които имаме, да бъдат засилени".

Мирчев зададе уточняващ въпрос, а именно планира ли българската държава да се обърне към украинците, а военният министър допълни, че ще използваме техния опит.

По време на изслушването в парламентарната комисия по отбрана стана ясно, че са изготвени технически задания за четири типа антидрон системи и българските технологични компании имат възможността да се наложат на европейския пазар.

По отношение на дроновете няма стандартизиран процес, включително и на ниво НАТО.

"Няма средство, което да е панацея срещу всички типове дронове. "Стената" от дронове ще бъде система от системи. Няма страна, която да може да покрие всички обекти за борба срещу дроновете. Това е голямо предизвикателства –създаването на антидрон системи. Концепцията още не е разработена. Ако изграждаме антидрон стена, би следвало всички съюзници да бъдат включени, затова говорим още за политическо намерение", каза още Запрянов.

Министерството на отбраната има намерение да води преговори за усилване охраната на българското въздушно пространство със средства на съюзниците, стана ясно още изслушването на военния министър в ресорната комисия.

Редактор: Цветина Петкова