Ще бъде ли България част от “стена срещу дронове” заедно с още държави от източния фланг на НАТО? Това е една от темите на неформалната среща на върха, на която лидерите на Европейския съюз се събраха в Копенхаген. България е представена от премиера Росен Желязков. Повече по темата разказа Антоанета Николова в ефира на "Здравей, България".

Снощи, по време на срещата, френските власти спряха руски кораб под чужд флаг и арестуваха двама души. Предполага се, че точно те преди десетина дни са били в близост до Дания, откъдето са пуснали дроновете, които предизвикаха блокиране на въздушното пространство над Копенхаген.

Двама моряци от руски танкер под стража във Франция: Смята се, че са замесени в полети на дронове над Дания

Такива случаи се очаква да се случват все по-често. Затова се заговори за изграждане на “стена от дронове” или специален въздушен щит за бързо предупреждение. България е една от страните, които са в приоритетните проекти. Решението ще бъде взето на редовната среща на върха в края на ноември.

“Стената от дронове” е част от програмите със специални заеми на много добри условия. Затова тези 150 млрд., които ще бъдат нужни на България, няма да бъдат голяма тежест за бюджета.

Датският премиер лично посрещна Росен Желязков в Копенхаген за среща на Европейския съвет

В техническо обяснение евролидерите влязоха, обяснявайки документа на Европейската комисия, която представи 4 точки как да стане “стената”. Става въпрос за ранно предупреждение през Космоса, за това да бъдат засечени дроновете и правото да бъдат сваляни.

Програмата засяга източния фланг, но повече ще научим съвсем скоро на срещата на министрите на отбраната, които ще се съберат в Брюксел. Детайлите тепърва започват да бъдат обсъждани, тъй като снощи програмата не намери единодушието на всички страни. Най-големите противници са Германия и Франция.