Премиерът Росен Желязков е на визита в Дания. Там министър-председателят ще участва в неформалния Европейски съвет и в Срещата на Европейската политическа общност. Желязков беше посрещнат лично от датския си колега Мете Фредериксен.

Снимка: Правителствена пресслужба

Само преди седмица въздушното пространство над Копенхаген беше затворено заради атака от дронове. Днес, за да не се повтори това, Франция, Швеция и Германия помагат на Дания, за да могат лидерите да пристигнат без проблеми и да решат няколко неотложни отбранителни проекта. Най-важният е системата за защита на източния фланг, който касае България, заради зачестилите атаки от дронове, а в някои пространства и изтребители.

Друго, което лидерите ще обсъдят, е система за ранно предупреждение по всички начини, включително и чрез космически сателитни системи. От всичко това България може да получи спешно финансиране по системата SAFE от Банката за възстановяване от 150 млрд. евро. Това значи, че разходите за отбрана няма да са само на нашите плещи.

Желязков ще присъства и на официална вечеря, дадена от датския крал Фредерик X и кралица Мери.