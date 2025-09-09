Снимка: БТА
-
Новите правила за тротинетките: Задължителна застраховка, но невъзможна регистрация
-
Морска аварийно-спасителна операция на пристанището в Бургас: Симулацията е част от съвместното учение „Аспарух 2025
-
„Еврото – въпроси и отговори”: Какви са правилата срещу необосновано поскъпване
-
Посрещаме тенисиста Иван Иванов на родна земя
-
Ново произведение на световноизвестния Банкси откриха върху фасадата на Висшия съд в Лондон
-
Въвеждат временни промени в движението по магистрала "Струма"
Желязков ще открие бюст-паметник на Княз Александър I Батенберг
Втори ден от визитата на българския премиер Росен Желязков в Черна гора.
По повод празника на Съединението Желязков ще открие бюст-паметник на Княз Александър I Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора.
Росен Желязков пожела на Черна гора да стане 28-ият член на Европейския съюз
Предвидено е министър-председателят да изнесе и публична лекция пред студентите в университета. В официалната делегацията са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще се срещнат със своите черногорски колеги.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни