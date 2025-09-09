Втори ден от визитата на българския премиер Росен Желязков в Черна гора.

По повод празника на Съединението Желязков ще открие бюст-паметник на Княз Александър I Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора.

Росен Желязков пожела на Черна гора да стане 28-ият член на Европейския съюз

Предвидено е министър-председателят да изнесе и публична лекция пред студентите в университета. В официалната делегацията са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще се срещнат със своите черногорски колеги.

