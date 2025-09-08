„Програмата на правителството е амбициозна – това да се случи до 2028 година, като всички преговорни глави бъдат приключени до края на следващата година. Това ще изисква съответните усилия, но е факт, че в момента Черна гора е първенец сред всички страни – кандидати за ЕС по отношение на това, че в момента се водят изключително интензивни преговори”, заяви премиеърт Росен Желязков на брифинг след края на срещата си с президента на Черна гора Яков Милатович. Желязков посочи, че пред страната предстои и вземане на решения от двустранно естество.

"За някои страни историята ни е показала, че са някак скептични по отношение на присъединяването към подобни съюзи. За целта обаче трябва да бъдат решени и някои проблеми, така да кажем от „Балканския дневен ред", посочи премиерът, припомняйки и пътя на България към европейските алианси.

„Знаете и колко страда България, колко време бяхме готови да влезем в Шенген, но процесът се отлагаше. Такава е и нашата роля – да подпомогнем усилията на всички постигнати заслуги са готови за членство в подобни алианси”, обясни Желязков.

Премиерът е на официално посещение в Черна гора. С официалната церемония с военни почести премиерът беше посрещнат от черногорския премиер Милойко Спаич. След церемонията започна среща на „четири очи“ между двамата премиери.

Част от програмата бяха и пленарни разговори, в които участие взеха вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на туризма Мирослав Боршош, като и техните черногорски колеги. След срещата двамата премиери ще имат кратки изявления и ще отговорят на журналистически въпроси.

Премиерът Желязков разговаря и с президента на Черна гора Яков Милатович. София и Подгорица са в отлични двустранни отношения и в доброто сътрудничество в многостранните формати, в които участват. Сред темите на разговорите са подкрепата на България за присъединяването на Черна гора към ЕС, регионалното сътрудничество и сигурността, както и партньорство в рамките на НАТО.

Премиерът Росен Желязков е на посещение в Молдова

Двамата премиери подписаха Споразумение между правителствата на България и Черна гора за научно и технологично сътрудничество. Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, транспортен министър на Черна гора, подпишасаха двустранна декларация за сътрудничество за създаване на работна група, която има за цел в бърз порядък да свърже София и Подгорица чрез директна въздушна линия.

Създадена е и съвместна експертна работна група с участието на транспортните министерства, авиационните администрации, летищните оператори, както и авиопревозвач от черногорска страна. За подготовката на линията вече е създадена съвместна експертна работна група с участието на транспортните министерства, авиационните администрации, летищните оператори, както и авиопревозвач от черногорска страна.

В рамките на двустранната среща българският вицепремиер подчерта, че България ще окаже пълно съдействие на всеки авиопревозвач, който желае да извършва директни полети между двете страни.

„Българските летищни оператори предлагат схеми за стимулиране на въздушни превозвачи, които стартират нови дестинации. Превозвачи от Черна гора биха могли да се възползват от тези стимули“, посочи Гроздан Караджов.

По повод празника на Съединението, министър-председателят ще открие бюст-паметник на Княз Александър I Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Предвидено е Желязков да изнесе и публична лекция пред студентите в университета.

Снимка: Мариана Тороманова, NOVA

"България е твърд и постоянен поддръжник на европейската перспектива на Черна гора. Подгорица покрива всички изисквания на преговорните глави и уверено върви в посоката, базирана на собствените заслуги". Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на съвместен брифинг за журналистите, на който участваха заедно с черногорския премиер Милойко Спаич.

Желязков също пожела Черна гора да стане 28-ият член на Европейския съюз. "Аз съм сигурен, че страната ще бъде част от Европейския съюз. Колкото повече държави са толкова ЕС става по-силен. Западните Балкани много скоро ще се похвалят с успешен процес на разширение, което е гаранция за сигурност и стабилност", каза още той.

Снимка: Правителствена пресслужба

„Ние гледаме в една посока както в геополитически, в европейски и в регионален аспект”, заяви премиерът Желязков. Той беше категоричен, че процесът по разширяване е гаранция за сигурност и стабилност и допринася за това ЕС да става все по-силен.

„България ще подкрепя Черна гора, ще подкрепяме и всички останали страни, които са кандидати и се справят успешно с преговорния процес, базиран на собствени заслуги за това да бъдат колкото се може по-скоро част от нашия съюз”, каза още Желязков.

Българският премиер акцентира върху необходимостта от подобряване на свързаността в региона. По думите му, това може да се случи както по линия на предприсъединителните фондове, така и чрез публично-частното партньорство.

„Трябва да развиваме дигиталния и енергийния пазар”, посочи Желязков и даде за пример неизползвания потенциал за развитие на дигиталната икономика посредством наличната инфраструктура между Италия и Черна гора.

По отношение на транспортната свързаност премиерът Желязков обърна специално внимание на свързаността по въздух. Министър-председателят изтъкна, че е важно компетентните органи на България и на Черна гора да се фокусират върху насърчаването на бизнес интереса за осъществяване на редовни полети.

„Най-осъществимите варианти са тогава, когато са заключени в рамките на определени пакети - транспорт, туризъм, свързаност и привличане на трети страни, които да бъдат част от тази свързаност”, отбеляза Росен Желязков.

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич от своя страна заяви, че страната му ще продължи да работи както за въздушната, така и за сухопътната свързаност чрез реализирането на важни транспортни проекти. Така например пътуването от София до Подгорица ще бъде улеснено чрез изграждането на автомагистрала със средства по линия на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Снимка: Правителствена пресслужба

Спаич също изрази надежда, че страната му ще стане 28-ия член на ЕС, като подчерта усилията на Черна гора по пътя й на евроинтеграцията. „Евроинтеграцията започва най-напред с регионалната интеграция, затова трябва да имаме близки съседи, които силно подкрепят присъединяването на Черна гора към съюза”, заяви още Спаич.

По думите му еврото е помогнало много на страната му в дългосрочен план и открои предимствата от използването на еврото като валута. Според Спаич инвеститорите са много по-спокойни, когато се използва еврото, защото е изключително ликвиден инструмент.

„Убеден съм, че влизането на България в еврозоната е абсолютно правилно”, категоричен бе черногорският премиер.

„Еврото помогна много на страната ни, намали инфлацията, улесни инвеститорите. Това е втората по-големина валута в света, изключително ликвиден инструмент, Моят съвет към страната е да приеме еврото – плюсовете са много повече от минусите”, каза още Спаич

В официалната делегацията са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще се срещнат със своите черногорски колеги.