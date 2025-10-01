Двама членове на екипажа на руски танкер от т.нар. „сенчест флот“, задържан край бреговете на Франция, са поставени под стража. Това заяви прокурорът на Брест Стефан Келенбергер пред АФП. Двамата задържани моряци са се представили за капитан на кораба и негов първи помощник, уточни прокурорът.

По думите му предварителното разследване е съсредоточено върху „непредоставяне на доказателство за националността на плавателния съд“ и „отказ да се спазят инструкции“, за което максималното предвидено наказание е една година лишаване от свобода и глоба от 150 000 евро.

Предполага се, че танкерът е бил използван като площадка за изстрелване на мистериозните дронове, блокирали летища в Дания през изминалата седмица.

Нови дронове над военни обекти в Дания

Корабът „Боракай“, плаващ под флага на Бенин, е бил спрян от френски военни в Атлантическия океан, след отказ на екипажа да удостовери своя националност. Танкерът е превозвал 750 хиляди барела руски петрол от пристанище Приморск до Индия.

Френската прокуратура започна разследване, след като стана ясно, че плавателният съд е сменял имената си многократно и е бил в района на Дания по време на инцидентите с дронове. Темата за нарушеното въздушно пространство беше централна на неформалната среща на лидерите от ЕС, която се проведе преди ден в Копенхаген.

