Кметът на Пловдив Костадин Димитров сигнализира прокуратурата по казуса с изграждането на многоетажна жилищна кооперация до брега на река Марица , за който разказахме преди няколко седмици в "Здравей, България". Освен това се отнемат и правомощията на главния архитект на район „Северен“, подписал разрешителното за строеж върху спорния терен. Това се случва със заповед на главния архитект на Пловдив.

Така на практика чрез документа се прекратява делегирането на правата районният архитект да може да издава от петък насам строителни разрешения. Въпросният строеж вдигна на бунт жителите на съседните сгради. Хората се притесняват, че за изграждането на многоетажната кооперация с подземни гаражи се копае на самия ръб на неукрепената дига и коритото на Марица. Те се притесняват, че водата може да стигне до жилищата им и да стане инцидент, подобен на този в курорта „Елените“.

На метри от спорния строеж - през 2005 година, река Марица скъса дигата, излезе от коритото си и заля района около общежитието на Руската гимназия. Под вода беше и стадион „Марица“, както и автобусът на футболния клуб. След това водата заля част от булевард „България“ и стигна до бившата Окръжна болница, припомнят местните хора.

Жива верига от над 500 семейства срещу строеж в Пловдив

Въпреки решението на кмета на Пловдив да сезира прокуратурата строителството до дигата на реката кипи с пълна сила, като вече се налива бетон в основите на новата жилищна кооперация.

"През последните две седмици стана много интересно, защото този казус получи много голяма обществена подкрепа. И много хора, които са експерти в областта на екологията и архитектурата, се свързаха с нас, включително и от други градове, за да се опитат да ни помогнат", разказа живуща в сграда в близост.

По думите ѝ хората, недоволстващи от строителството до дигата, изпратили отворено писмо до РИОСВ-Пловдив и до общината. "В отговора на РИОСВ-Пловдив се съдържат изключително и само неща, които не са в тяхна компетентност - например по Общия устройствен план и Закона за устройство на територията. А в същото време от Община Пловдив получихме много прост отговор в едно изречение, което гласи, че има биокоридор. И той - въпреки твърдението на инвеститора, че е отпаднал от основния ОУП, съществува, и това е потвърдено с официално писмо на Община Пловдив", заяви жената. Тя допълни, че това е потвърдено в официално писмо от общината, в което се посочва, че биокоридорът в тази зона ще бъде отразен отново в официалния Подробен устройствен план на този имот.

Столична община спря строителството на жилищни сгради в заливаемата тераса на река Драгалевска

Припомняме, че според строителния надзор на обекта - инженер Николай Николов подобен биокоридор няма по документи и че ако такъв съществува, сградите, които са наблизо - също трябва да бъдат съборени.

"Това е една невероятна лъжа и аз не разбирам как компетентни хора, като тези, които могат да четат, казват подобни неща. Биокоридорът, който е буферна зона, е създаден със заповед на директора на РИОСВ през 2009 година. През 2007 година е бил построен съседният комплекс „Марица Гардънс“ в тази си част, която е към река Марица. Няма как той да спира нещо, което не е било създадено в този период", подчерта дамата.

Нейн съсед беше категоричен, че протестите срещу строежа ще продължат. Друг мъж от района посочи, че има напукване заради изкопните работи по апартаментите в съседните сгради.

Пропаднал път и спукани тръби: Жители на Пловдив на протест заради строеж

NOVA потърси за коментар и администрацията на район „Северен“, откъдето всъщност е издадено разрешителното за строежа на новата жилищна кооперация. Оттам заявиха, че не носят изцяло вина за случващото се, но засега ще запазят мълчание. Обясниха, че още тази седмица ще свикат специална пресконференция, на която ще изложат и своята позиция по казуса.

От РИОСВ-Пловдив пък заявиха, че няма опасност за биоразнообразието. Територията действително попада в екологичната зона „Натура 2000“, но по смисъла на Закона за защитените територии тя не е защитена.

От "Басейнова дирекция" пък подчертаха, че не са издавали становище за строителство в района.

От Държавния строителен контрол обясниха, че продължават със своята проверка и се очаква до седмица да има резултат от нея.

Повече по темата гледайте във видеото.