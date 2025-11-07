Близо 200 семейства от два жилищни блока в район „Източен“ в Пловдив се вдигнаха на бунт срещу преминаването на тежкотоварни камиони по улицата им. Наблизо има строеж.

По думите им камионите, които обслужват строежа, не само цапат с кал пътната настилка, но и я рушат. Разказват, че вече има и пропадания на пътя. А наскоро от тежестта на камионите се спукали тръбите за парното и топлата вода.

„Не искаме да спираме строежа, а начина, по който е организирано влизането и излизането от него. Тук се подготвя строителство на три блока – един на 12 етажа и два по 10. Гаражите ни се наводниха след аварията ВиК и „Топлофикация“, сподели Георги Маринчев, жител на града.

Недоволните разказват, че в търговските помещения на партерните етажи има напукани стени.

„Имаме две входирани жалби към общината. Отговориха ни, че при тях не е постъпвал съгласуван проект за организация и движение по време на строителството“, допълни друг жител на Пловдив.

Екипът ни се свърза с управителя на фирмата инвеститор. Пред NOVA той заяви следното: „Няма възможност тежката техника да преминава от друго място към строителния обект. Щом оттук ни е дадено, оттук ще минават. Хората може да настояват и да спускаме механизацията по въздух...“.

Кметът на района Емил Русинов е категоричен, че ще извърши цялостна проверка по случая.

Повече гледайте във видеото.