Жители на Пловдив алармират, че започва строеж в непосредствена близост до дигата на река Марица в най-северната част на града. Хората са притеснени, че за многоетажната сграда с подземни гаражи ще се копае на самия ръб на неукрепената дига и коритото. Живеещите наблизо се опасяват случилото се в комплекс „Елените“ да не се повтори и в Пловдив. Сигнализирали са всички отговорни институции относно законността на строежа. От някои от тях са получили отговори, от други още чакат. А в сряда на мястото е станало срутване на част от оградата на съседен имот, докато багерът е започнал да копае основите за сградата. Хората излязоха на протест с искане на отговори.

"Смятаме, че строежът е незаконен, защото е разположен в биокоридор, наличен в подробния устройствен план. Това, че е създаден общ устройствен план, в който се твърди, че липсва биокоридорът, не е вярно. Освен това строежът не е преминал през всички съгласувателни процедури, относими към локацията на терена. В този си вид - като многофамилна жилищна сграда с дълбоки подземни гаражи, не е преминал през съгласуване през РИОСВ", обясни живуща в съседен комплекс.

По думите ѝ притесненията на хората е, че не е взето становище и от "Басейнова дирекция", а самият имот се намира на около 10 метра от реката, която преди години преляла и наводнила части от близкия булевард. "Нямаме увереност, че сегашният проект е безопасен. Геоложки доклад за този конкретен терен в близост до водата не е направен. Инвеститорът не ни казва какви конкретни предпазни мерки се предприемат, за да не се стигне до срутване", изрази мнения жената.

Други нейни съседи изтъкнаха, че преди ден са се срутили част от тротоара и оградата на съседен имот. "Преди време, когато в района се изграждаше канализация, започнаха проблеми и щети по нашите апартаменти още през първата седмица. Няма как това да е просто „слягане“ на сградите - твърде много апартаменти бяха засегнати едновременно и щетите не бяха малки. Какво ни гарантира, че при тези изкопни дейности водата няма да наводни мазетата ни? Отдолу всичко е с подземни улици, общи паркинги, гаражи и изби. Това са нашите опасения - от срутване и компрометиране на жилищата ни", изрази мнение друга живуща в съседна сграда.

Неин съсед обясни, че теренът, на който се строи в момента, всъщност е изкуствен насип, направен преди 2005 година, когато имаше голямо наводнение. "Апартаментите в близост вече имат щети- напуквания, които очевидно се появиха след започването на строителните дейности", подчерта друг мъж.

От Регионалната екоинспекция съобщиха за NOVA, че за конкретния имот през 2023 г. са постъпили две инвестиционни намерения за жилищно строителство. И двете предвиждат нискоетажно жилищно застрояване в урбанизирана територия. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от "Натура 2000- „Река Марица“. Според институцията няма опасност за екосистемата.

От "Басейнова дирекция" посочват, че не се издават становища за допустимост, а имотът попада в зони, които може да бъдат наводнени съобразно картите на районите.

Инвеститорът на новия строеж инж. Тодор Узунов е бил главен архитект на район „Северен“, откъдето са дали становище и разрешение за издигането на сградата. „Аз съм бил главен архитект една година от живота си. Много дълго време преди това съм бил архитект и много дълго време след това ще бъда архитект. Светът не свършва с административната ми длъжност”, обясни той.

По думите му така наречената „съборена ограда” е контролирано събаряне на ограда, която няма армировка. „Направено е с цел да няма нанесени щети и наранени хора по време на изкопните дейности. Тя ще бъде демонтирана и впоследствие възстановена. Това е направено със знанието на инвеститора. Сградата в съседство не е въведена в експлоатация и не се обитава”, подчерта той.

Инженер Узунов изтъкна, че няма опасност от преливане на реката според експертно мнение от 2015 година. „Строим в границите на урегулиран поземлен имот. Разстоянието от реката е около 10 метра”, заяви той.

NOVA потърси и коментар от управлението на район „Северен“, който е издал разрешението за строеж. Оттам изпратиха позиция, в която се казва, че по отношение на твърденията за строителство в зона с висока екологична и хидрологична чувствителност следва да се отбележи, че имотът попада в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000 - „Река Марица“. В зоната вече има множество изградени жилищни сгради, включително в урбанизираните територии до булевард „България“, както и съседните кооперации. Инвестиционното намерение е съгласувано с компетентните държавни органи и има всички необходими разрешителни.

В позицията се казва още, че в район „Северен“ досега не са постъпвали сигнали и жалби от граждани, а паралелът с курортния комплекс „Елените“ е неоснователен, тъй като строителството е в урбанизирана територия и устройствена зона.

Дирекцията за национален строителен контрол в четвъртък ще пристигне на място заедно с останалите институции, за да извършат цялостна проверка на законността и дали са спазени всички изисквания и мерки за безопасност при строежа.

