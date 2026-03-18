Истински бейби бум в зоопарка в Бургас. В последните дни там се родиха много животни, които бързо се превърнаха в любимци на посетителите. Сред най-интересните попълнения е бебе антилопа кана. Особено впечатляващо е и бебето кенгуру албинос.

Голяма радост предизвикват и две бебета маймунки на Жофроа. Двете майки носят на гърба си по едно мъниче, тежащо едва около 30 грама. Мармозетките на Жофроа са сред най-малките в света - възрастните тежат 200–300 грама, а новородените могат спокойно да се поберат в човешка длан.

Бейби бум през годината в зоопарка в Бургас: Сред новородените - снежнобяла алпака и носати мечета

"Имаме бебета и от вида холандска мини коза. Родиха се късно вечерта във вторник. Тежат около 500-600 грама, а майката - 8 кг", каза в ефира на „Здравей, България” управителят на зоологическата градина Кръстьо Дъбов.

Полът на бебето антилопа кана все още не е известен, тъй като родителите го пазят зорко и никой не може да го доближи. При този вид любопитен е размерът на майката и бащата – те са най-големите антилопи. Мъжкият достига тегло от 600-800 килограма. По принцип всяка година се ражда по едно малко, което майката носи около година. "Миналата година имаше антилопче, което вече порасна. Сега семейството им порасна - мама, татко, кака и бебето", обясни Дъбов.

Двe китайски мини прасенца са новите обитатели на зоопарка в Бургас (ВИДЕО+СНИМКИ)

При антилопите, както и при много други диви животни, родителите крият малките си в първите дни след раждането. Те ги хранят и наблюдават от разстояние, за да ги предпазят от хищници. В природата използват храсти, растителност или паднали дървета за скривалища.

В зоопарка в Бургас групата на кенгурата албиноси. "Всички три женски са бремени и при хубаво време показват малките си. Бебето се ражда съвсем малко и пропълзява само няколко сантиметра в торбичката. Когато достигне тегло от около 100-150 грама, забелязваме, че торбичката започва леко да се отваря - тогава вече знаем, че имаме бебе. Първоначално е без козина и с червена кожа", разказа управителят на зоопарка.

Очаква се зоологическата градина да обяви кампания за набирането на осиновители, които ще измислят имена на новите попълнения.

