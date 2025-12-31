-
През 2025-а на бял свят се появиха и мини прасенца, черни кокошки, нутрии, зайчета, патета и др.
Нова година в зоопарка – как ще посрещнат празника животните в зоологическата градина в Бургас, където имаше истински бейби бум в дните около Коледа. Голяма радост за екипа и посетителите е раждането на снежнобяло бебе алпака – рядко и изключително красиво събитие. Появата му в навечерието на празниците се възприема като символ на надежда и ново начало.
Малката алпака е в отлично здраве, под постоянните грижи на майка си и стадото.
Бейби бум в зоопарка в Бургас (СНИМКИ)
На бял свят са се появили и мини прасенца, екзотична порода черни кокошки, нутрии, зайчета, патета, както и цели 12 броя носати мечета, които са особено любопитни и активни.
Радост донесоха и две бебета маймунки – мармозетки на жофроа, известни със своята социалност и игрив характер.
Управителят на зоопарка Кръстьо Дъбов разказа, че новородените носати мечета са около 15. Очаква се още животни да родят своите бебета, сред които са и сурикатите, допълни той. Дъбов сподели, че пиротехниката е опасна за животните.
Повече гледайте във видеото.
