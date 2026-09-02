Част от опозицията в Народното събрание обвини правителството в липса на достатъчно ясна реакция по случая с опита за атака с дрон на летището в Лайпциг.

От ГЕРБ и „Демократична България“ заявиха, че България не е показала необходимата солидарност с Германия, а позицията на Министерството на външните работи определиха като твърде обща.

От ГЕРБ посочиха, че става дума за опит за атака срещу държава член на ЕС и НАТО и един от най-големите съюзници на stranata ni. „Това е опит за атака срещу държава член на ЕС и НАТО – най-големия ни съюзник. На фона на множеството коментари от НАТО и Урсула фон дер Лайен, България мълчи“, заявиха от партията.

От „Демократична България“ също отправиха критики към позицията на българското Външно министерство. Според депутата Ивайло Мирчев България е единствената страна, която не споменава Русия във връзка със случая. „Има позиция, но никъде Русия не е спомената, все едно нищо не е станало. Вместо ясна позиция имаме снижаване, а темата дори липсва на сайта на Външното министерство“, коментира той.

И ГЕРБ, и „Демократична България“ настояха президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде обсъдена ситуацията и позицията на България.

От „Продължаваме Промяната“ призоваха за спешна оценка на рисковете пред националната сигурност и засилване на защитата на критичната инфраструктура след като Германия посочи Русия като отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. Николай Денков обвини правителството, че не реагира адекватно на променящата се среда за сигурност, и настоя за свикване на КСНС при президента или на съвет при премиера, който да оцени заплахите и готовността на страната.

От „Възраждане“ подходиха по-различно към темата, като свързаха случая с предстоящите избори в Германия. От формацията заявиха, че след вота и евентуална победа на техните политически партньори политиката на Германия може да се промени.

Председателят на ПГ „Прогресивна България“ Петър Витанов отвърна, че България трябва да изрази солидарност с Германия след опита за атака с дрон на летището в Лайпциг, но призова да се изчакат окончателните резултати от германското разследване, преди да се правят категорични заключения за отговорността на Русия. По думите му първоначалните подозрения невинаги съвпадат с окончателните заключения, като даде за пример взривовете по „Северен поток“. Витанов предупреди и срещу използването на външната политика за вътрешнопартийни цели и заяви, че на този етап не вижда спешна необходимост от свикване на Консултативния съвет за национална сигурност.