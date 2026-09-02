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Петър Витанов заяви, че трябва да се изчакат окончателните резултати от разследването, преди да се правят заключения
Председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че България трябва да прояви солидарност с Германия след опита за атака с дрон на летището в Лайпциг, но според него трябва да се изчакат окончателните резултати от германското разследване, преди да се правят категорични заключения за отговорността за случая.
Коментарът му дойде след критиките от ГЕРБ и „Демократична България“, че българските власти не посочват Русия като отговорна за атаката и не демонстрират достатъчно ясна позиция в подкрепа на Берлин.
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„Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз нямаме основания да се съмняваме в германското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки“, заяви Витанов.
Според него обаче на този етап трябва да се изчака приключването на разследването. „Все още засега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от германското разследване. Защото неведнъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения“, каза председателят на ПГ „Прогресивна България“. Като пример той посочи случая с взривовете по газопроводите „Северен поток“. Витанов коментира, че докато войната продължава, Европа вероятно ще продължи да се сблъсква с подобни рискове и инциденти.
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Председателят на парламентарната група коментира и отправените по-рано критики от други политически сили. „Опасявам се, че много често външната политика се използва за вътрешнопартийни цели, което не е целесъобразно“, заяви Витанов.
Той не подкрепи на този етап и призивите за спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. „Това не е в моите прерогативи, а на президента на Републиката. Но, честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост. Както казах, това са първоначални подозрения. Нека да видим как ще се развият“, каза Витанов.
ГЕРБ и ДБ поискаха по-категорична позиция
Темата предизвика политически спор в Народното събрание, след като от ГЕРБ и „Демократична България“ разкритикуваха реакцията на българските власти след случая в Лайпциг.
От ГЕРБ настояха София ясно да заяви позицията си, като подчертаха, че Германия е съюзник на България в Европейския съюз и НАТО. Според партията реакцията на българските институции е недостатъчна на фона на позициите, изразени от други европейски държави и представители на НАТО.
От „Демократична България“ също отправиха критики към Министерството на външните работи. Ивайло Мирчев заяви, че в българската позиция Русия не е посочена във връзка със случая и определи реакцията като „снижаване“.
Двете формации настояха президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност, на който да бъдат обсъдени рисковете за сигурността и позицията на страната.
От „Възраждане“ заеха различна позиция и обвързаха темата с вътрешнополитическата ситуация и предстоящите избори в Германия. Според формацията евентуална промяна в управлението след вота може да доведе и до промяна в германската политика.Редактор: Цветина Петкова
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