Председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че България трябва да прояви солидарност с Германия след опита за атака с дрон на летището в Лайпциг, но според него трябва да се изчакат окончателните резултати от германското разследване, преди да се правят категорични заключения за отговорността за случая.

Коментарът му дойде след критиките от ГЕРБ и „Демократична България“, че българските власти не посочват Русия като отговорна за атаката и не демонстрират достатъчно ясна позиция в подкрепа на Берлин.

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„Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз нямаме основания да се съмняваме в германското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки“, заяви Витанов.

Според него обаче на този етап трябва да се изчака приключването на разследването. „Все още засега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от германското разследване. Защото неведнъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения“, каза председателят на ПГ „Прогресивна България“. Като пример той посочи случая с взривовете по газопроводите „Северен поток“. Витанов коментира, че докато войната продължава, Европа вероятно ще продължи да се сблъсква с подобни рискове и инциденти.

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Председателят на парламентарната група коментира и отправените по-рано критики от други политически сили. „Опасявам се, че много често външната политика се използва за вътрешнопартийни цели, което не е целесъобразно“, заяви Витанов.

Той не подкрепи на този етап и призивите за спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. „Това не е в моите прерогативи, а на президента на Републиката. Но, честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост. Както казах, това са първоначални подозрения. Нека да видим как ще се развият“, каза Витанов.

ГЕРБ и ДБ поискаха по-категорична позиция

Темата предизвика политически спор в Народното събрание, след като от ГЕРБ и „Демократична България“ разкритикуваха реакцията на българските власти след случая в Лайпциг.

От ГЕРБ настояха София ясно да заяви позицията си, като подчертаха, че Германия е съюзник на България в Европейския съюз и НАТО. Според партията реакцията на българските институции е недостатъчна на фона на позициите, изразени от други европейски държави и представители на НАТО.

От „Демократична България“ също отправиха критики към Министерството на външните работи. Ивайло Мирчев заяви, че в българската позиция Русия не е посочена във връзка със случая и определи реакцията като „снижаване“.

Двете формации настояха президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност, на който да бъдат обсъдени рисковете за сигурността и позицията на страната.

От „Възраждане“ заеха различна позиция и обвързаха темата с вътрешнополитическата ситуация и предстоящите избори в Германия. Според формацията евентуална промяна в управлението след вота може да доведе и до промяна в германската политика.

Редактор: Цветина Петкова