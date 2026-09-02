Снимка: БТА, архив ОБЗОР
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И ГЕРБ, и „Демократична България“ настояха президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност
Част от опозицията в Народното събрание обвини правителството в липса на достатъчно ясна реакция по случая с опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. От ГЕРБ и „Демократична България“ заявиха, че България не е показала необходимата солидарност с Германия, а позицията на Министерството на външните работи определиха като твърде обща.
От ГЕРБ посочиха, че става дума за опит за атака срещу държава член на ЕС и НАТО и един от най-големите съюзници на stranata ni. „Това е опит за атака срещу държава член на ЕС и НАТО – най-големия ни съюзник. На фона на множеството коментари от НАТО и Урсула фон дер Лайен, България мълчи“, заявиха от партията.
От „Демократична България“ също отправиха критики към позицията на българското Външно министерство. Според депутата Ивайло Мирчев България е единствената страна, която не споменава Русия във връзка със случая. „Има позиция, но никъде Русия не е спомената, все едно нищо не е станало. Вместо ясна позиция имаме снижаване, а темата дори липсва на сайта на Външното министерство“, коментира той.
И ГЕРБ, и „Демократична България“ настояха президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде обсъдена ситуацията и позицията на България.
От „Възраждане“ подходиха по-различно към темата, като свързаха случая с предстоящите избори в Германия. От формацията заявиха, че след вота и евентуална победа на техните политически партньори политиката на Германия може да се промени.
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