Част от опозицията в Народното събрание обвини правителството в липса на достатъчно ясна реакция по случая с опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. От ГЕРБ и „Демократична България“ заявиха, че България не е показала необходимата солидарност с Германия, а позицията на Министерството на външните работи определиха като твърде обща.

От ГЕРБ посочиха, че става дума за опит за атака срещу държава член на ЕС и НАТО и един от най-големите съюзници на stranata ni. „Това е опит за атака срещу държава член на ЕС и НАТО – най-големия ни съюзник. На фона на множеството коментари от НАТО и Урсула фон дер Лайен, България мълчи“, заявиха от партията.

От „Демократична България“ също отправиха критики към позицията на българското Външно министерство. Според депутата Ивайло Мирчев България е единствената страна, която не споменава Русия във връзка със случая. „Има позиция, но никъде Русия не е спомената, все едно нищо не е станало. Вместо ясна позиция имаме снижаване, а темата дори липсва на сайта на Външното министерство“, коментира той.

И ГЕРБ, и „Демократична България“ настояха президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде обсъдена ситуацията и позицията на България.