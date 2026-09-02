Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов определи приемането на първо четене на промените в Закона за управление на отпадъците като начало на по-мащабна реформа в сектора. Според него целта трябва да бъде създаването на реална конкуренция и прекратяването на порочни практики при управлението на продуктовите такси.

„Днес, с приемането на първо четене на законопроекта за управление на отпадъците, правим първа стъпка към осветяване, разкриване и разграждане на един порочен модел на управление на така наречените продуктови такси и към нормализиране на сектора“, заяви Витанов. Той уточни, че „Прогресивна България“ не подкрепя безусловно всички предложения в законопроекта и между първо и второ четене ще настоява част от тях да бъдат променени.

Кабинетът намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника

По думите му най-вероятно парламентарната група няма да подкрепи текстовете, свързани с промяна на собствеността на организациите за оползотворяване. Витанов аргументира позицията с това, че на пазара има работещи дружества, за които подобна принудителна промяна не е необходима.

„Сам по себе си законопроектът не решава проблемите, но дава добра посока“, посочи председателят на ПГ на „Прогресивна България“. Според Витанов една от основните промени трябва да бъде отварянето на пазара за повече дружества. Идеята е по този начин да се ограничи концентрацията и да се създаде реална конкуренция при оползотворяването на отпадъците.

Затова от „Прогресивна България“ са склонни да подкрепят промяна на режима, при който компаниите работят, като се обсъжда преминаване от разрешителен към регистрационен режим или въвеждането на междинен вариант.

Витанов обаче предупреди, че пълната либерализация също крие рискове и сама по себе си не гарантира по-добри резултати за околната среда.

„Пълното отваряне не е гаранция за намаляване на екологичния отпечатък“, заяви той.

По думите му предстои да бъде решено и доколко да бъдат премахнати продуктовите такси, плащани на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Витанов прогнозира, че независимо от конкретните решения между двете четения, системата за управление и оползотворяване на отпадъците ще претърпи сериозни промени.

Той посочи и решението продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване да бъдат намалени между четири и пет пъти. Според Витанов предприетите действия са само началото на промяната в сектора и целта трябва да бъде прекъсването на влиянието на фигури, които по думите му през годините са се възползвали от системата на продуктовите такси.

Законопроектът за изменение на Закона за управление на отпадъците беше внесен от „Демократична България“ и получи широка подкрепа на първо четене. „За“ гласуваха 174 народни представители, а седем депутати от ДПС се въздържаха.

Една от предвидените промени е отпадането на продуктовата такса за моторните превозни средства. Законопроектът предвижда и облекчаване на режима за извършване на дейности по оползотворяване на отпадъци - вместо досегашното разрешение да бъде въведена регистрация.

Предлага се и преразпределяне на част от контрола в сектора. Определени правомощия, които в момента са в Министерството на околната среда и водите, трябва да преминат към Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“.

Сред предложенията е и промяна в собствеността на организациите за оползотворяване. Най-малко 51% от капитала им трябва да принадлежи на компании, които пускат на пазара стоки, превръщащи се впоследствие в отпадъци, подлежащи на разделно събиране и третиране. Именно този текст среща резервите на „Прогресивна България“ и вероятно ще бъде променян между двете четения.

Редактор: Цветина Петкова