Пожар, причинен от небрежно боравене с открит огън от дете, е избухнал в сливенското село Градец. Пламъците са тръгнали от частен двор и са се разпространили към намираща се в съседство гора, съобщи кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

Сигналът за инцидента е подаден на 1 септември около 12 часа. На място са изпратени три екипа на пожарната в Котел и още три от Сливен. В овладяването на огъня са участвали и служители на Държавното горско стопанство - Котел.

Двама души са задържани за пожара между котленските села Медвен и Градец

Пожарът е потушен, без да причини материални щети. Благодарение на намесата на екипите са спасени около 100 декара горски масив и шест сгради. По случая Районното управление на МВР в Котел е образувало досъдебно производство.

Това е пореден пожар в района на Градец за последните дни. На 21 август огън отново горя край селото, а ден по-рано пожар обхвана около 2000 декара между Градец и Медвен. Тогава беше задействана системата BG-ALERT, а в гасенето участваха седем пожарни автомобила, два хеликоптера, военнослужещи, горски служители и доброволци.

Редактор: Цветина Петкова