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В района се издигаше гъст пушек
Пожар изпепели ресторант в близост до къмпинг Смокиня край Созопол. Огънят тръгнал от скара в кухненско помещение, излязъл навън и бързо обхванал дървения навес на ресторанта.
В рубриката Моята новина зрител на NOVA ни изпрати видеа от мястото.
Видео: Александър Каленски, "Моята новина"
Заради горящи найлони и изкуствени материали се образувал гъст дим, който изплашил плажуващите на Смокиня и Каваци.
Близо два часа бе нужно на шестимата огнеборци на терен да овладеят стихията. Тепърва ще се изясняват материалните щети, но, за щастие, пострадали хора от пожара няма.
Кореспондент: Елена ТаневаРедактор: Ина Григорова
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