Пожар изпепели ресторант в близост до къмпинг Смокиня край Созопол. Огънят тръгнал от скара в кухненско помещение, излязъл навън и бързо обхванал дървения навес на ресторанта.

В рубриката Моята новина зрител на NOVA ни изпрати видеа от мястото.

Видео: Александър Каленски, "Моята новина"

Заради горящи найлони и изкуствени материали се образувал гъст дим, който изплашил плажуващите на Смокиня и Каваци.

Близо два часа бе нужно на шестимата огнеборци на терен да овладеят стихията. Тепърва ще се изясняват материалните щети, но, за щастие, пострадали хора от пожара няма.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова