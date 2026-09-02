Общо 568 кг млечни продукти без необходимите документи са задържали инспектори от Българската агенция по безопасност на храните при две проверки на ГКПП „Капитан Андреево“. Акциите са проведени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При първата проверка на лек автомобил с българска регистрация са открити 318 кг кашкавал, сирене и масло без документи за произход. По-късно същия ден в друг автомобил са установени още 250 кг от същите видове продукти, отново без изискуемите придружаващи документи.

Снимка: БАБХ

Стоката е иззета и ще бъде унищожена по установения ред.

БАБХ спря нерегламентиран превоз на овце без документи от Гърция

От БАБХ посочват, че контролът по граничните пунктове е постоянен и цели да не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Редактор: Дарина Методиева