Туристи продължават да палят огън в горските територии на Природен парк „Витоша“, въпреки категоричната забрана по време на пожароопасния сезон. За това сигнализират природозащитници от WWF, които разпространиха кадри на хора, приготвящи храна на открито.

Местностите около Дендрариума и Игликина поляна привличат множество посетители през летните месеци. Част от тях обаче използват обозначените места за огън, без да се съобразяват, че през пожароопасния сезон паленето е забранено.

„В пожароопасния сезон, всяка година от 1 април до 30 ноември, е забранено да се пали огън по всякакъв начин – независимо дали е в оградено огнище, на земята или на барбекю“, обясни главният експерт в Дирекция на Природен парк „Витоша“ инж. Юлиан Антонов.

По думите му един пожар може да унищожи горски екосистеми и местообитания на животни, както и да застраши живота и здравето на хората в района.

Продължават усилията за потушаването на пожара над село Антон (СНИМКИ)

За спазването на забраната следят екипи на пожарната, Регионалната дирекция по горите, Природен парк „Витоша“ и Държавното горско стопанство. При установено огнище служителите предприемат незабавни действия за потушаването му и съставят актове. Глобите по Закона за горите могат да достигнат до 250 евро.

„Ако някой забележи, че туристи са запалили огън в гората, апелираме веднага да се обадят на телефон 112, за да може да бъдат изпратени екипи“, призова старши експертът в Регионалната дирекция по горите – София Кирил Пиронков.

Според експертите част от туристите се объркват заради съществуващите огнища, обозначени като места за палене на огън. Те могат да се използват само извън пожароопасния сезон. Тъй като няма как огнищата да бъдат премахнати временно, на много места са поставени допълнителни предупредителни табели.

Природозащитниците предупреждават, че последствията от един пожар могат да се усещат десетилетия. Възстановяването на опожарените територии е бавен процес, а огънят унищожава растителни и животински видове и нарушава местообитанията им.

„Всяка година в България устойчиво гори територия, която е приблизително половината от размера на този прекрасен природен парк. Образно казано, половин Витоша изгаря всяка година“, заяви Владимир Иванов от WWF.

Експертите напомнят, че „Витоша“ е природен, а не градски парк и изисква особено внимание от посетителите.

По думите на инж. Юлиан Антонов, съгласно заповедта на областния управител е забранено да се пали огън или да се извършват огневи действия на по-малко от 100 метра от горски територии. В самия природен парк, който представлява горска територия, паленето на огън е абсолютно забранено навсякъде и по всякакъв начин.

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