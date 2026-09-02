Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители на момиченце. Актрисата съобщи новината в Instagram. Тя сподели и името на дъщеря им - Леа. „Една от най-големите ни мечти се сбъдна. Сега започва най-хубавата част от живота ни“, написа Пеева. Тя благодари на лекарите и екипа на „Майчин дом“ за грижите по време на бременността и раждането.

„Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство“, написа тя към партньора си Явор Бахаров. Двамата са заедно от около десетилетие, като през годините връзката им преминаваше през периоди на раздяла и събиране.

Ето и какво написа Пеева в официалния си Instagram профил:

"Роди се Леа Яворова Бахарова

25.08.2026 | 00:52



Искаме да благодарим от сърце на д-р Гергана Коларова, която през цялата ми бременност беше неотлъчно до мен. Наблюдаваше развитието на Леа и се грижеше не само всичко да върви добре, но и аз да се чувствам спокойна през целия този път.



Благодаря на целия екип на Майчин дом и най-вече на д-р Гунев за грижите, професионализма и отношението, с които ни дариха с Леа по време на престоя ни.



И не на последно място — благодаря на моята любов, Явор. Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство.Една от най-големите ни мечти се сбъдна.



Сега започва най-хубавата част от живота ни.

Сигурна съм.



Обичам те!"

Рая Пеева: Много искам да стана майка, време ми е вече

През годините Рая Пеева неведнъж е говорила за желанието си да създаде семейство. През 2024 г. тя споделя, че мечтае за голямо семейство с много деца, кучета и пълна маса. През март 2026 г. стана публично известно, че актрисата очаква първото си дете.

И двамата родители са добре познати от българската актьорска сцена. Рая Пеева е част от трупата на Младежкия театър и има редица участия в театъра и телевизията, а Явор Бахаров е сред популярните български актьори, познат от театрални постановки, филми и телевизионни продукции. През последните месеци Пеева продължи и професионалните си ангажименти, включително участието си в „Hell's Kitchen“ заедно с майка си - актрисата Красимира Демирева.

Редактор: Ралица Атанасова