Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (02.09.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (02.09.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (02.09.2026 - обедна) Прогноза за времето (02.09.2026 - обедна) 02 септември 2026 12:44 Прогноза за времето (02.09.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (01.09.2026 - следобедна) Прогноза за времето (01.09.2026 - обедна) Отива ли си лятото и какво време ни очаква през септември Прогноза за времето (01.09.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (31.08.2026 - следобедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ралица Атанасова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Спират тировете по магистрали и натоварени пътища около почивните дни ПП иска мерки за защита на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура „Прогресивна България“ не вижда спешна необходимост от свикване на КСНС заради Германия и Русия Над половин тон млечни продукти без документи бяха спрени на „Капитан Андреево“ Пожар гори в ресторант на плаж Каваците До 5 пъти по-ниски продуктови такси за електроника, отпада таксата за автомобилите Почти 30% от разходите на българските домакинства отиват за храна Петима кандидати са допуснати до избор за членове на ВСС от прокурорската квота Атаката с дрон в Лайпциг: Опозицията обвини кабинета в липса на реакция, „Прогресивна България“ чака разследването Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители на момиченце Раниха с нож в лицето мъж в Стара Загора Назначиха нов директор на ОДМВР-Враца „Демократична България“ иска Йотова да свика КСНС заради рисковете пред сигурността и действията на Русия в Европа „Възраждане“ се регистрира за президентските избори, обсъждат се пет кандидатури Дете предизвика пожар в Сливенско, спасени са 100 декара гора Защо огнищата във „Витоша“ не могат да се използват през лятото Според „Демократична България“ предложената реорганизация в здравеопазването не решава кризата, а създава нови рискове „Прогресивна България“ предлага около 2300 автомобила на МВР да бъдат оборудвани с дефибрилатори 85 000 пластира за отслабване и стотици детски пистолети задържаха митнически служители във Варна (СНИМКА) ГЕРБ настоява за ясна позиция на България за руските хибридни атаки Назначиха нов състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ Издирван се барикадира в мазе в Сливен и хвърля буркани по полицаи Минимални колебания в нивото на река Дунав по българския участък Кабинетът намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника Какви са основните предизвикателства при подготовката на президентските избори през октомври? Жена падна от движещ се камион в Стара Загора, друга скочи от него Как дрон успя да помогне за потушаването на пожар край Рилския манастир Любомир Дацов: Икономическият растеж в България започва да се забавя Картината „Ахинора” на Иван Милев гостува на „Аполония” в Созопол Нови правила при втората пенсия: Как ще се промени начинът, по който се управляват парите ни НСО излезе с позиция по случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни Трамвай и сметосъбиращ камион се удариха на столичен булевард Андрей Гюров очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ и „Прогресивна България“ Продължават усилията за потушаването на пожара над село Антон (СНИМКИ) Предложения за промени: Ще могат ли агенти на ДАНС да работят и като психотерапевти „Числата на седмицата”: Как се промениха доходите ни спрямо тези на останалите страни в ЕС Какво казва семейството, обвинено в агресия заради паркиране в „Студентски град” След смъртта на 8 лешояда: Природозащитници искат спешни законови промени Прогноза за времето (02.09.2026 - сутрешна) Летище „Васил Левски“ има нова система за обработка на багаж ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори „Бъдеще за паметта“: Младеж създаде платформа за регистриране на паметници в недобро състояние Голям пожар избухна в складове и производствени цехове в Свищов (ВИДЕО) DARA се разделя с „Вирджиния Рекърдс“ след близо 10 години Говорителят на ЦИК: От закупуването им през 2021 г. досега машините за гласуване не са били ремонтирани Как ще се отразят по-дългите ваканции на учениците Нови американски самолети кацнаха в София. Министърът на отбраната: Няма риск за националната сигурност ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА