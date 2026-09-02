Два отделни инцидента с нож са регистрирани в Стара Загора в рамките на вчерашния ден, съобщи кореспондентът на БТА в града Павлина Дудева. При единия случай 35-годишен мъж е бил ранен в лицето, а при другия е пострадала 41-годишна жена.

Сигналът за нападението над мъжа е подаден около 22 часа от очевидец. Той разказал пред полицията, че е видял как мъж нанася порезна рана с нож по лицето на 35-годишния. Пострадалият е откаран в болница в Стара Загора, където е настанен за лечение. По информация на полицията няма опасност за живота му.

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По-рано същия ден е регистриран друг случай с нож в заведение в града. По първоначални данни малко преди 14 часа 37-годишен мъж извадил нож в кафене и започнал да отправя закани към 41-годишна жена. На мястото е изпратен полицейски екип. Униформените установили, че жената е получила порезна рана на ръката.

При последвалата проверка станало ясно, че 37-годишният мъж и пострадалата живеели на семейни начала. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Редактор: Цветина Петкова