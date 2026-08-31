57-годишна жена влязла въоръжена с коса в чужд имот в старозагорското село Зетьово и ранила 36-годишен мъж при последвал конфликт.

Сигналът за инцидента е подаден в Районното управление в Чирпан около 20:55 часа на 30 август от 32-годишна жена. По първоначални данни 57-годишната нахлула в дома на семейството, носейки коса, след което започнала разправия.

Мъж е убит, а баща му е ранен при свада в Старозагорско

При конфликта тя нанесла удар с острието и причинила порезна рана в областта на ходилото на 36-годишния мъж. Той, от своя страна, я блъснал, при което жената паднала и ударила главата си.

На двамата е оказана медицинска помощ от екип на Спешната помощ в Чирпан. Мъжът е с порезна рана, а 57-годишната жена е транспортирана до болница в Стара Загора. Тя е настанена за лечение, като няма опасност за живота ѝ. На мястото е извършен оглед от полицията. 36-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а обстоятелствата около конфликта се изясняват.

Редактор: Цветина Петкова