Борбата с измамите с ДДС трябва да бъде водеща задача за опазване на бюджета на ЕС от злоупотреби. Това заяви ръководителят на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши в изслушване пред комисиите на Европейския парламент по бюджетен контрол и по данъчните въпроси.

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По нейните думи прокуратурата на ЕС води разследвания по съмнения за измами с над 45 милиарда евро от общия бюджет, като част от тях са свързани с ДДС и избягване на мита. Измамите с ДДС са огромни, организираните престъпни групи успяха да ги превърнат в една от най-печелившите дейстности, но те се подценяват от националните власти, коментира Кьовеши.

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Ръководителят на Европейската служба за борба с измамите с бюджета на ЕС (ОЛАФ) Петър Клемент посочи, че миналата година ОЛАФ е препоръчала мерки за възстановяване на средства от митнически измами за около 750 млн. евро, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

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Той даде пример с разследване на вноса от страни извън ЕС на пратки на стойност под 150 евро, за които доскоро европейското законодателство не предвиждаше допълнително облагане. По неговите думи ОЛАФ е разкрила, че такива пратки се получават от търговци, а не от обикновени потребители и по този начин е извършена измама срещу данъчната система за стотици милиони евро мито и ДДС.

Редактор: Станимира Шикова