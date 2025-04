По искане на Европейската прокуратура в Мюнхен трима заподозрени са били арестувани. Извършени са множество претърсвания в Германия, България и Полша в рамките на текущо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 милиона евро, включваща търговия с електронни стоки.

Действията са извършени в сътрудничество с Службата за данъчни разследвания в Берлин, българската Национална следствена служба, ГДНП и Централното антикорупционно бюро на Полша.

Three suspects arrested in €50 million VAT fraud investigation led by EPPO Munich, directly related to Investigation cluster Midas. Great cooperation between 🇩🇪, 🇧🇬 and 🇵🇱 authorities. More: https://t.co/Gk8tiGNx2H pic.twitter.com/GoPOndCu3R