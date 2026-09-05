Служители на гражданската отбрана в град Газа съобщиха днес, че са извадили останките на 55 души от развалините на жилищна сграда, разрушена при израелски въздушен удар преди две години.

Войната в ивицата Газа беше предизвикана от масовото клане, извършено от ислямисткото движение "Хамас" и негови съюзнически групировки на 7 октомври 2023 година. Около 200 души бяха убити в южната част на Израел, а около 250 души бяха отведени като заложници в ивицата Газа.

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Според Спътниковия център на ООН 82% от всички сгради в ивицата Газа са били разрушени или са им били нанесени щети по време на войната.

Службите за гражданска защита съобщават за остър недостиг на булдозери, багери и камиони, необходими за разчистване на руините. Досега е разчистена само малка част от повече от 60 милиона тона отломки.

Редактор: Ивета Костадинова