„Лукойл Нефтохим Бургас“ постепенно увеличава обемите на преработваните горива след слабите резултати в началото на годината. Това заяви особеният търговски управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов пред парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, където представи отчет за работата си.

По думите му възстановяването на производството е започнало през юни, а през юли рафинерията е отчела най-високата си печалба за последните пет-шест години. Симеонов увери, че докато бургаската рафинерия продължава да работи, няма опасност България да остане без достатъчно горива.

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След като поел управлението в началото на юни, били направени проверки на административната структура и човешките ресурси. Установени били редица слабости, по отстраняването на които вече се работи.

Направена е и оценка на техническото състояние на рафинерията, за да се установи дали е необходимо производството да бъде прекъснато за ремонт. Според Симеонов резултатите показват, че подобно спиране няма да бъде необходимо до 2028 г.

Той определи ситуацията, която е заварил при встъпването си в длъжност, като тежка, но заяви, че основните затруднения вече са преодолени. Сред предприетите мерки са договорени доставки на суров петрол с отложено плащане. Това е дало възможност на компанията да натрупа необходимия финансов ресурс и да обслужва задълженията си.

Симеонов обясни, че при покупката на петрол се търсят най-изгодните икономически условия, докато произведената продукция за износ се продава на възможно най-високи цени. По думите му тази политика е подобрила финансовото състояние на дружеството.

По отношение на поскъпването на горивата особеният управител посочи като основна причина недостига на готови рафинирани продукти. Той подчерта, че високите цени се определят от външни фактори.

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В рафинерията е създаден и специален комитет, който проверява всички контрагенти. Симеонов увери депутатите, че санкционирани физически или юридически лица не могат да бъдат допускани като клиенти или партньори на дружеството.

Особеният управител отправи и предупреждение за евентуална загуба на дерогацията, позволяваща работата на компанията. Според него последствията биха били сериозни не само за „Лукойл“, но и за българския пазар. „Ако нямаме дерогация, около 5000 човека ще останат без работа. Над 120 бензиностанции ще бъдат затворени, цялата логистична мрежа ще спре да функционира и резултатът за страната ще е катастрофален“, предупреди Симеонов.

Редактор: Цветина Петкова