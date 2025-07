15-годишният Оуен Купър и 83-годишният Харисън Форд привлякоха вниманието на феновете на киното и сериалите тази година. Причината - номинациите за наградите "Еми".

Купър стана най-младият номиниран актьор в историята на наградите за категорията поддържащ актьор в минисериал/антология или телевизионен филм. А Форд, известнен на поколения любители на седмото изкуство като Хан Соло и Индиана Джоунс, получи своята първа номинация за отличието.

Оуен Купър спечели сърцата на публиката с ролята си в "Юношество", чийто създател е Стивън Греъм.

Ако британецът спечели "Еми", той ще бъде и най-младият мъж, носител на наградата за актьорско майсторство досега.

"Юношество" се превърна във втория най-гледан сериал на Netflix за всички времена, веднага след „Wednesday“ - с над 540 милиона часа гледане. Лентата е и най-гледаният сериал във Великобритания, публикуван някога на платформата, следвайки стъпките на Baby Reindeer на Ричард Гад.

Снимки: Getty Images

Колкото до Харисън Форд, той получи подарък малко след рождения си ден - номинацията за "Еми". Кариерата на легендарния актьор обхваща над 5 десетилетия, но до този момент той не беше получавал признание от страна на телевизионната академия.

Холивудската звезда ще се състезава в категория поддържащата роля в комедията Shrinking.

Снимки: Getty Images

Форд става вторият най-възрастен номиниран в историята за поддържаща мъжка роля в категорията комедия, след Алън Аркин, който беше на 86 години, когато получи номинация за изпълнението си в сериала The Kominsky Method през 2020 г.

Мартин Скорсезе също привлече светлините на прожекторите отново заради "Еми". Причината е, че той спечели първата си номинация за гост-актьор за комедията „Студиото“.

Снимки: Getty Images

Скорсезе вече е трикратен носител на отличието за работата си по документални сериали като The Soul of a Man, American Masters и No Direction Home: Bob Dylan. Той печели първата си награда „Еми“ през 2011 г. за режисура на епизод от Boardwalk Empire. През 2012 г. печели две отличия за документалния специален сериал George Harrison: Living in a Material World.