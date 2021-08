Бебе панда се е появило на бял свят в зоопарка в Сингапур след изкуствено осеменяване на майката, предаде Франс прес. Дванадесетгодишната панда Дзя Дзя е родила, след като е била осеменена със замразена сперма на 13-годишния Кай Кай, се посочва в изявление на Wildlife Reserves Singapore, оператор на парковете за дива природа на острова.

След няколко неуспешни опита през последните години, гледачите на пандите в зоопарка в Сингапур, съвместно с експерти от Китай, таяха надежда, че животните ще се чифтосват по естествен път, но в крайна сметка решиха да прибягнат до изкуствено осеменяване.

"Първата бременност на Дзя Дзя и раждането на бебе е важен етап за нас в грижите за този застрашен вид в Сингапур. Това е резултат от добрата грижа за животните, науката за асистираната репродукция и упоритостта на нашия персонал, съчетана с ценните съвети на китайските експерти по пандите", казват от Wildlife Reserves Singapore.



Пандите, които са пристигнали в Сингапур през 2012 г., са предоставени назаем за 10 години от Китай.

