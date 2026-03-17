Москва твърди, че корабът е бил атакуван с украински дрон
Руски танкер за втечнен природен газ, който дрейфува от няколко дни в Средиземно море, представлява екологична заплаха. За това е била информирана официално Европейската комисия от Италия, Франция и още седем средиземноморски държави.
Руските власти твърдят, че корабът „Арктик Метагаз“, който превозва газ от Мурманск, е бил атакуван по-рано този месец от украински морски дронове, насочени от брега на Либия. Украйна към момента не е поела отговорност за нападението.
В петък италианските власти съобщиха, че корабът се носи без управление на около 30 мили от италианския остров Линоза, който се намира югозападно от Сицилия. На място се намират военноморските сили и бреговата охрана, които действат координирано от правителството в Рим.Редактор: Станимира Шикова
