Що е то цифрово евро и ще има ли дигитална валута еврозоната

Цифровото евро е електронна форма на пари, издавана от Европейската централна банка (ЕЦБ), която има потенциала да промени начина, по който плащаме, спестяваме и взаимодействаме с финансовата система в еврозоната.

То ще бъде официална валута на еврозоната в електронна форма, издавана и гарантирана от ЕЦБ – точно както хартиените еврови банкноти. Дигиталните пари ще бъдат достъпни за граждани, бизнеси и публични институции, без да заменят физическите, а като тяхно допълнение.

► Как работи цифровото евро?

⇒ За по-ясно разбиране, нека си представим следното - всеки от нас има разплащателна сметка в частна банка. Парите, които получаваме като заплата, постъпват в тази сметка и ние ги използваме чрез дебитна карта. Данните от картата могат да се въведат в телефона ни и така да плащаме на POS терминали.

⇒ Всяка транзакция е проследима. Банката съхранява информация за това колко пари имаме и как ги използваме. Това не означава, че харчим същите физически пари, които сме внесли. Банките използват всички налични средства, за да обслужват многобройни плащания. От общия ресурс ние разполагаме със своя дял.

⇒ Цифровото евро използва подобен механизъм, но с ключови разлики. Представете си дигитален портфейл – нематериален, но функционален. В него ще се съхраняват вашите цифрови евро. Те ще се държат при вашата банка или при одобрен публичен посредник.

Така ще можете да извършвате ежедневни плащания – в магазина, онлайн или към приятел – с телефон или карта, както онлайн, така и офлайн. Предвижда се възможност за използване и без интернет връзка (офлайн режим), но тази функционалност все още се разработва.

⇒ Цифровото евро ще бъде издавано само от ЕЦБ и ще има същата стойност като обикновеното. То ще представлява публични пари, за разлика от частните пари в търговските банки. Цифровото евро не се финансира от бюджета на ЕС, а е инструмент на Централната банка.

Чрез трансфер или обмяна на частни средства от банковата ви сметка ще получавате публични средства под формата на цифрово евро. Те ще бъдат гарантирани от ЕЦБ и защитени от риск при евентуален фалит на търговска банка.

Плащанията с цифрово евро ще бъдат независими от картови оператори като VISA и Mastercard, като ще използват нова платежна инфраструктура, разработвана от ЕЦБ и националните банки.

► Как ще използваме цифровото евро?

Основните канали за достъп ще бъдат:

⇒ Търговски банки и лицензирани посредници. Те ще обслужват клиентите, ще предоставят дигитални портфейли и ще управляват трансакциите.

⇒ Лицензирани доставчици на платежни услуги също ще могат да предлагат цифрово евро.

⇒ Публични институции (например пощи) - за хора без банкова сметка или с ограничен достъп до интернет ще се предлагат алтернативни канали чрез пощите или други публични звена.

⇒ Дигитален портфейл (уеб или мобилно приложение).

След откриване на портфейл чрез банка или публичен доставчик, ще можете да го зареждате чрез:

⇒ Прехвърляне от банкова сметка;

⇒ Обмяна на физически евро (банкноти/монети) в цифрова форма.

► Колко пари ще можем да държим в портфейла?

Целта на цифровото евро е да улесни бързи, сигурни и достъпни плащания. Планира се висока степен на поверителност, особено за по-малки суми, но не пълна анонимност. При нужда - например в случаи на финансови измами, трансакциите ще могат да се проследяват.

Проверката на произхода на средствата ще се извършва от банките – както и при настоящите платежни операции, съгласно правилата за борба с прането на пари.

ЕЦБ и Европейската комисия обмислят въвеждането на лимит върху сумата, която един човек може да държи в цифров евро портфейл. Целта е да се предотврати масово изтегляне на депозити от търговските банки към Централната.

Филип Лейн, който е главен икономист на ЕЦБ, посочи, че лимит от около 3 000 евро би бил разумен за ежедневни нужди. Подобно мнение изразява и Валдис Домбровскис, заместник-председателят на Европейската комисия.

„Стойността на цифровото евро в портфейла ще бъде до определен таван, за да се опази финансовата стабилност и да се избегне значителен отлив на депозити от банките. Желаещите да плащат над този таван ще трябва да свържат цифровия си портфейл с банковата си сметка“, казва той.

► Кога ще бъде готово?

Окончателно решение все още не е взето, но очакванията са цифровото евро да бъде въведено в периода 2026–2027 година, ако законодателният процес бъде завършен навреме.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард многократно е подчертавала, че е важно съответното законодателство да бъде прието възможно най-скоро, за да започне техническата подготовка за внедряване.