Стара Загора, наричан от местните „Центърът на Вселената“, днес се превръща и в център на един от най-обичаните български деликатеси – свинските уши. В града се провежда традиционният празник, посветен не само на кулинарията, но и на местните традиции.

Събитието събира майстори от цялата страна, които представят свои рецепти и се съревновават за признание. Организаторите подчертават, че фестивалът е не просто надпревара, а празник на вкуса и занаятчийството.

„Нашите уши са най-хубави, защото влагаме цялата енергия – сами ги сваряваме, режем и овкусяваме с щипка тайна, след което ги запичаме, за да станат едновременно хрупкави и крехки“, разказва една от участничките.

Миналата година фестивалът привлече около 10 000 посетители, а изяденото количество деликатес достигна близо 2,5 тона. Очакванията са и тази година интересът да бъде също толкова голям.

Кулминацията на събитието е награждаването на най-добрите майстори, които ще получат отличия в категориите „много майстор“, „добър майстор“ и „баш майстор“.

