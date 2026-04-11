„Великден е най-големият и най-хубавият празник и за нас в Ирландия също”, сподели Джасмин в ефира на „Събуди се” по NOVA. Във великотърновското село Бутово на Велика събота се провежда първият по рода си фестивал на козунака, организиран от чужденци, които живеят в населеното място.

Джасмин, която е от Ирландия, живее в България от 11 години. Тя разказа, че е интегрирана в местната общност и пее във фолклорната група на селото заедно с „двадесет баби”. „Пеем в три гласа и е много хубаво”, сподели тя и допълни, че сред любимите ѝ български песни са „Иван Шишман” и „Песен за България”.

По време на фестивала Джасмин демонстрира приготвянето на ирландския великденски козунак, известен като „Hot Cross Buns”. Изделията се правят от тесто с брашно, стафиди, захар, мая, масло и подправки като канела и карамфил. За разлика от традиционния български козунак, ирландските питки не се преплитат, а се оформят на малки отделни части.

В кулинарното събитие в центъра на село Бутово до момента са се записали за участие около 20 души, но организаторите очакват техният брой да се увеличи до края на деня. Целта на фестивала е да представи различните традиции и тенденции при приготвянето на великденски обредни хлябове.

