Година след премиерата си на голям екран, филмът „Гунди – Легенда за любовта“ продължава да жъне успехи и да предизвиква емоции у зрителите в България и чужбина. Над 840 000 души вече са се докоснали до вдъхновяващата история на Георги Аспарухов – Гунди чрез прожекциите в кината у нас и в чужбина, летните турнета, фестивалите и онлайн платформите. Интересът към лентата остава жив – и днес филмът се прожектира единично в киносалони из страната, където залите продължават да се пълнят.

Историята на Гунди тръгна и по света – тази година филмът беше излъчен в 12 локации на ODEON Cinemas във Великобритания, достигна до Южна Корея, откъдето проявиха интерес за допълнително разпространение, и беше гледан в над 50 държави чрез платформата Neterra TV. Продукцията подписа и договор за разпространение с американската компания Glass House, което ще позволи на още повече зрители да се потопят в историята на легендарния „номер 9“.

Лентата бе част от редица престижни фестивали, сред които Tallinn Black Nights Film Festival и Sofia Film Fest, и предстои да бъде показана на OKO International Ethnographic Film Festival. Българските признания също не закъсняха – филмът беше признат от Националния филмов център (НФЦ), получи наградата на град Варна на фестивала „Златна роза“, както и приза за най-добър филм на Свети Влас Филм Фест.

Освен зрелищен филмов успех, „Гунди – Легенда за любовта“ се превърна и в част от редица благотворителни инициативи, сред които кампания за реновиране на киносалон в квартал Княжево и специални прожекции по време на празниците на различни български градове.

Продукцията проследява живота на големия спортист – от съдбовната му среща с Величка Маркова – Лита (Александра Свиленова) до трагичния 30 юни 1971 г., когато Гунди (Павел Иванов) загива в автомобилна катастрофа. Вдъхновяващата история оживява пред зрителите благодарение на режисьора Димитър Димитров, оператора Борис Славков, сценариста Емил Бонев и продуцентите от „Междинна станция“. Безкомпромисното качество на работата на екипа се доказва и от представянето на филма като част от обучителната програма за студентите по „Кинознание и медийна култура“ в Университет „Адам Мицкевич“ в Познан, Полша, както и на практическо обучение в Нов български университет.

За най-големите почитатели вече е достъпен и „Филм за филма“, който разкрива непоказани кадри, интервюта и истории зад кулисите на създаването на тази мащабна продукция. Документалният проект може да бъде гледан в Neterra TV и А1 Video Library.

Със силата на човешката история, безупречната актьорска игра и майсторската режисура, „Гунди – Легенда за любовта“ се утвърди като едно от най-гледаните и обичани български заглавия на последните години – доказателство, че легендите не умират, когато любовта към тях е жива.

Редактор: Боряна Димитрова