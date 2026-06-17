В Европейския парламент бяха представени проекторезолюциите на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на пет страни от Западните Балкани по европейския им път.

След това, по време на дебата в Страсбург, българските евродепутати изразиха критични позиции за резултатите, постигнати от Република Северна Македония. Акцент в изказванията им беше поставен върху палежа на автомобили на българското посолство в Скопие. Всички те подчертаха, че Северна Македония има място в Европейския съюз, но при ясно изпълнение на поетите ангажименти.

МВнР привика временно управляващия посолството на РСМ у нас след палежа на български коли в Скопие

Гласуването на докладите ще се проведе в сряда по обяд.

Редактор: Дарина Методиева