Американският диджей и пионер на хип-хопа културата Африка Бамбаатаа почина на 68-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции, като цитираха съобщение на лейбъла Tommy Boy Records, с който музикантът е работил. Изявлението беше публикувано в Instagram.

„Африка Бамбаатаа беше влиятелна личност в ранните години на Tommy Boy и е смятан за пионер на хип-хопа и електронната музика. Съобщавайки новината за кончината му, си спомняме за неговия принос към жанра и културата в широк смисъл, който продължава и до днес“, се казва в публикацията, придружена от черно-бяла снимка на изпълнителя, отбелязва АФП.

Африка Бамбаатаа е починал от рак на простатата в нощта от сряда срещу четвъртък в Пенсилвания, САЩ, съобщи "Асошиейтед пре"с, като цитира адвоката на музиканта.

Роден с името Ланс Тейлър през 1957 г. в квартал „Бронкс” в Ню Йорк, в семейство на имигранти от Ямайка и Барбадос, той започва кариерата си като водещ на квартални партита. През 1973 г. е сред съоснователите на организацията „Зулу нейшън”, която се противопоставя на насилието между нюйоркските банди и използва хип-хопа и неговите течения, за да популяризира ценностите на мира, припомня АФП.

