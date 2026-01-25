-
Тя разказа повече за новата си песен
Тя е различна, свободна, непредвидима и много талантлива - Мила Роберт. За себе си, тя сподели в студиото на "Събуди се", че е винаги търсеща, променяща се и прави това, което смята за правилно.
Мила сподели, че умението да обичаш себе си е въпрос на дълъг път. Тя е много благодарна за живота си и затова, че е обргадена от хора, които я обичат.
Певицата посочи, че човек трябва да се научи сам да си поставя граници.
Мила Робърт разказа за новата си песен "Повода си ти".
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
