Тя е различна, свободна, непредвидима и много талантлива - Мила Роберт. За себе си, тя сподели в студиото на "Събуди се", че е винаги търсеща, променяща се и прави това, което смята за правилно.

Мила сподели, че умението да обичаш себе си е въпрос на дълъг път. Тя е много благодарна за живота си и затова, че е обргадена от хора, които я обичат.

Певицата посочи, че човек трябва да се научи сам да си поставя граници.

Мила Робърт разказа за новата си песен "Повода си ти".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова