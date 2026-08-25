Канада обяви нов пакет от ответни мита срещу Съединените щати след последното увеличение на тарифите, наложено от президента Доналд Тръмп. Отава ще повиши митата върху стоманени продукти и ще въведе допълнителни тарифи за американски стоки на обща стойност 20 млрд. долара, съобщи NBC News.

Новите ставки ще бъдат между 15 и 50% и ще влязат в сила на 8 септември, съобщи канадското правителство.

Тръмп обяви нови мита от 50% върху канадски стоки

Мерките ще засегнат основно сектори, които според Отава са най-силно потърпевши от американската търговска политика. Сред тях са стоманодобивът, млечната промишленост, домакинските уреди, земеделската техника, целулозно-хартиената индустрия и електрониката.

Канадският финансов министър Франсоа-Филип Шампан заяви, че страната ще защитава своите работници, компании и индустрия „с каквото е необходимо и толкова дълго, колкото е необходимо“.

По думите му ответните мерки са разработени така, че да съответстват на американските тарифи върху аналогични канадски стоки. Действащите до момента контрамита, включително тези върху автомобилите, също ще останат в сила.

Решението на Отава идва, след като Вашингтон въведе нови 50-процентни мита върху редица канадски продукти. До ескалацията се стигна след продължили седмици търговски преговори между двете съседни държави, които приключиха без споразумение.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че е прекратил разговорите, след като американската страна в последния момент е поставила условия, които той определи като „несправедливи“ и „икономически неизгодни“.

„Не можехме да приемем това, което САЩ предложиха, нито можехме да дадем това, което поискаха“, коментира Карни.

Тръмп заплаши Канада със 100% мита при търговско споразумение с Китай

Вашингтон представи различна версия за провала на преговорите. Американският търговски представител Джеймисън Гриър заяви, че САЩ са предложили значителни отстъпки на Канада, сред които намаляване наполовина на митата върху стоманата и алуминия и по-ниски ставки за автомобилите и дървения материал. Според него канадската страна е настоявала за още по-благоприятни условия.

Търговският спор е съпроводен и от рязко изостряне на тона между американски и канадски представители. Премиерът на Онтарио Дъг Форд отправи остри реплики срещу Тръмп и заяви, че провинцията ще се противопостави твърдо на американските тарифи.

Тръмп отговори с предупреждение, че последствията за Канада могат да станат „много по-лоши“, и заплаши с още една вълна от 50-процентни мита върху канадски автомобили и стомана. Във вторник американският президент допълнително изостри реториката, като дори заяви, че може да преименува езерото Онтарио на „езерото Америка“.

Редактор: Цветина Петкова