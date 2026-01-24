Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че ще наложи мита в размер на 100% върху всички канадски стоки, ако Отава сключи търговско споразумение с Китай. Това съобщи „Ройтерс“, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп отправи остро предупреждение към канадския министър-председател Марк Карни, като определи подобен ход като сериозна заплаха за страната. „Китай ще погълне Канада и ще я унищожи напълно — включително нейния бизнес, социална структура и начин на живот“, написа американският президент.

Тръмп подчерта, че в случай на подписване на търговско споразумение между Канада и Китай, „незабавно ще бъде наложено 100% мито върху всички канадски стоки и продукти, влизащи в Съединените щати“.

Изказванията идват на фона на активни дипломатически контакти между Отава и Пекин. По време на скорошно посещение в Китай Марк Карни определи страната като „надежден и предсказуем партньор“, а в рамките на Световния икономически форум в Давос призова европейските лидери да търсят инвестиции от втората по големина икономика в света.

Американският президент изрази опасения, че Пекин може да използва Канада като транзитна зона за заобикаляне на американските мита. „Ако губернаторът Карни смята, че ще превърне Канада в „пристанище“ за Китай, откъдето да се изнасят стоки към САЩ, той греши“, написа Тръмп.

Мецола: ЕС най-вероятно ще възобнови работа по търговското споразумение със САЩ

Напрежението между Вашингтон и Отава се засили и през последните дни. В четвъртък Тръмп оттегли поканата към Канада да се присъедини към инициативата „Съвет за мир“, насочена към разрешаване на глобални конфликти – инициатива, към която България вече се е присъединила. Ходът последва изказване на Карни в Давос, в което той критикува големите държави за използването на икономическата интеграция и митата като инструмент за политически натиск.

