Европейският съюз по всяка вероятност ще поднови работата по търговското споразумение със Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп оттегли заплахата си за налагане на мита, свързана с опита му да придобие Гренландия. Това заяви в четвъртък председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

„Радваме се да видим, че за момента ескалацията не е на дневен ред“, посочи Мецола.

По думите ѝ това създава условия Европейският съюз да продължи вътрешните си обсъждания по търговското споразумение между ЕС и САЩ, които са били временно преустановени заради предстоящата заплаха от въвеждане на нови американски мита.

ЕП замразява процеса по ратифициране на търговската сделка със САЩ

По-рано тази седмица Европейският парламент взе решение да спре работата по споразумението именно заради новите тарифни заплахи, отправени от президента Тръмп.

В рамките на преговорите евродепутатите обсъждат законодателни предложения за премахване на значителна част от митата върху вноса на американски стоки в ЕС — ключов елемент от договореността, постигната в Шотландия, в края на юли. Част от пакета е и удължаването на нулевите мита за американския внос на омари — договореност, първоначално постигната с администрацията на Тръмп през 2020 г. Предложенията подлежат на одобрение както от Европейския парламент, така и от правителствата на държавите членки.

Много евродепутати изразяват недоволство, че споразумението е небалансирано, тъй като ЕС трябва да премахне повечето от вносните си мита, докато САЩ запазват обща митническа ставка от 15%. Въпреки това до момента законодателите изглеждаха склонни да приемат сделката при определени условия, сред които 18-месечна клауза за автоматично изтичане и механизми за реакция при евентуален рязък ръст на американския внос.

Търговската комисия на Европейския парламент трябваше да определи позицията си чрез гласувания, насрочени за 26 и 27 януари.

Роберта Мецола заяви, че сред евродепутатите има умерен оптимизъм, че дискусиите могат да бъдат възобновени в близко време и процесът да бъде върнат в нормалното си русло.

Редактор: Цветина Петкова