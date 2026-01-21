След последните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за налагане на нови мита заради Гренландия, Европейският парламент е решил да замрази процеса по ратифициране на търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ. То беше договорено през лятото, но предстоеше да бъде одобрено от евродепутатите в Страсбург.

Има споразумение между политическите групи за замразяване на търговското споразумение, обяви пред журналисти председателят на групата Социалисти и демократи. В четвъртък ще се проведе извънреден Европейски съвет в Брюксел.

След срещата Тръмп- Фон дер Лайен: ЕС и САЩ постигнаха споразумение относно търговската сделка

"Дойде моментът да говорим езика, който Тръмп разбира – на силата и на възможностите, които притежава Европа във всички преговори. А тя има икономическа и търговска сила, която трябва да използва. Трябва да спрем преговорите за търговско споразумение със САЩ. Има постигнато съгласие сред парламентарните групи от мнозинството за отлагане на ратифицирането на това споразумение", съобщи председателят на групата Социалисти и демократи в ЕП Ираче Гарсия Перес.

Редактор: Цветина Петкова