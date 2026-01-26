Светлинното шоу ще радва посетителите до 31 януари

За десета поредна година фестивалът „Зимни светлини” озарява Лондон, като превръща бизнес района „Канари Уорф” в открита галерия за съвременно светлинно изкуство.

Посетителите могат да видят 16 светлинни инсталации на артисти от цял свят. 

Темата е Dreamscape и има за цел да насърчи въображението и да предложи бягство от ежедневния ритъм на големия град.

Фестивалът е безплатен и отворен всеки ден между 17 и 22 часа, като светлинното шоу ще радва посетителите до 31 януари.

