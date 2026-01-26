Снимка: gettyimages
Пожарите в страната са се увеличили с 30% на годишна база
Спортни новини (26.01.2026 - обедна)
Превозвачи от четири балкански държави блокираха тежкотоварния трафик през "Калотина"
„Подхлъзна се и падна, не си е правила селфи“: Как беше спасена жената от Гребния канал в Пловдив
След кражби на регистрационните табели: Мъж спа под колата си, за да я пази
Нощна стрелба, силна музика и шум от бормашина: С години съсед тормози семейството на музиканта Васил Гюров
Светлинното шоу ще радва посетителите до 31 януари
За десета поредна година фестивалът „Зимни светлини” озарява Лондон, като превръща бизнес района „Канари Уорф” в открита галерия за съвременно светлинно изкуство.
Посетителите могат да видят 16 светлинни инсталации на артисти от цял свят.
Canary Wharf is lighting up the season once again as its Winter Lights festival returns for its 10th edition.— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) January 25, 2026
Running until the end of January, it’s an opportunity for Londoners and visitors to see light installations from world-renowned artists. And it’s completely free:… pic.twitter.com/quMKL9deu1
Темата е Dreamscape и има за цел да насърчи въображението и да предложи бягство от ежедневния ритъм на големия град.
💡 This free light festival is back from tonight! https://t.co/lkbMZcvfG8— Londonist (@Londonist) January 20, 2026
Фестивалът е безплатен и отворен всеки ден между 17 и 22 часа, като светлинното шоу ще радва посетителите до 31 януари.Редактор: Ивета Костадинова
