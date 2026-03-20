Тежка катастрофа между два леки автомобила и микробус отне живота на трима души от едно семейство, а шестима други са пострадали в Турция. Пътният инцидент е станал в района на Аджъгьол, област Невшехир.

Автомобил се е сблъскал челно с кола, която се е движела в насрещното платно.

Вследствие на силния удар едно от превозните средства е било изхвърлено и впоследствие блъснато от микробус. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, спешна помощ и пожарната.

При катастрофата на място са загинали единият шофьор и пътник, а седем души са били ранени. Пострадалите са извадени от смачканите автомобили и транспортирани до болнични заведения.

По-късно в болница е починала още една жена, която е била сред ранените. По първоначална информация загиналите са пътували от Анкара към родния си град Невшехир, за да прекарат Рамазан Байрам.

