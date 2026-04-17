Двуцифрена преднина за "Прогресивна България" спрямо ГЕРБ-СДС и 5+1 партии в следващото 52-ро Народно събрание. Това сочат данните от национално представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“, финансирано със собствени средства, проведено в периода 8-16 април 2026 г. сред 803 пълнолетни лица чрез стандартизирано персонално интервю тип "лице в лице" с таблет.

В заключителния етап на предизборната кампания „Прогресивна България“ консолидира двуцифрена преднина спрямо ГЕРБ-СДС. Доколко тази преднина, която беше доста волатилна от началото на кампанията, ще се възпроизведе или промени в изборния ден, е изцяло в зависимост от избирателната активност в неделя, т.е. - от дела на гражданите, които реално ще упражнят правото си на глас.

Очертаващата се парламентарна конфигурация е „5 + 1“ - със сигурност пет политически субекта получават парламентарно представителство, но има висока вероятност за включването и на шести. Декларираната готовност за участие в изборите в периода на проучването е между 3 100 000 и 3 200 000 избиратели.

Първи сред твърдо решилите за кого ще гласуват към 16 април са „Прогресивна България“ с подкрепа от 30,7%, а втори - ГЕРБ-СДС с 20,4%. На трета позиция сред избирателите с формирано решение за вот се нарежда ПП-ДБ с 10,4%. Четвъртото място заема ДПС с 10,2%. Петият сигурен участник в следващото Народно събрание е партия „Възраждане“, която отчита умерено нарастване на подкрепата до 6,6%. Тази динамика може да се интерпретира в контекста на по-ясното ѝ политическо позициониране спрямо „Прогресивна България“.

Съществува вероятност и шеста политическа сила да премине изборната бариера и да получи парламентарно представителство. Най-близо до този праг е „БСП–Обединена левица” с 3,9%, но „Сияние“ също има шанс с 3,1%.

Под изборния праг в периода на проучването остават следните формации - ИТН (2,9%), МЕЧ (2,8%), „Величие“ (1,9%), АПС (1,0%) и „Синя България“ (0,8%).

