Стачни действия на служители продължават да нарушават работата на германската авиокомпания Lufthansa за пети пореден ден, като доведоха до стотици отменени полети и задълбочиха напрежението между ръководството и синдикатите.

От летище „Васил Левски“ - София съобщиха, че всички полети на превозвача от и до столицата днес са отменени. От началото на седмицата ежедневно са анулирани по 12 полета - шест заминаващи и шест пристигащи.

Стачките засягат и подразделенията Lufthansa Cargo и Lufthansa CityLine. От компанията обявиха, че второто ще прекрати дейността си по-рано от планираното - още в събота, като причините са високите разходи за гориво и финансовият натиск от продължаващите трудови конфликти.

Сериозни затруднения има и на летището във Франкфурт - основният авиационен хъб на страната, където около 650 от общо 1337 планирани полета са били отменени, съобщи операторът Fraport.

Пилотският синдикат Vereinigung Cockpit разкритикува остро стратегията на авиокомпанията за съкращаване на разходите и постави под съмнение мотивите за преждевременното закриване на CityLine.

Основният спор е свързан с исканията на пилотите за по-високи работодателски вноски в пенсионните схеми, както и за увеличение на заплатите. През седмицата пилотите проведоха четиридневни стачни действия, а кабинният екипаж протестира в рамките на два дни.

