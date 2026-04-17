За настоящите избори е въведено допълнително подобрение в системата. За първи път ще се генерират автоматични доклади на всеки 5 минути в интервала от 20:00 до 20:30 часа за всички избирателни райони, заявиха от Министерството на електронното управление.

Докладите ще се изпращат до Министерството на електронното управление и Централната избирателна комисия. Ще се изпращат и 31 отделни доклада за всяка районна избирателна комисия. След 20:30 часа докладите ще се изпращат на всеки 10 минути.

Нейкова: Заявленията за гласуване в чужбина са в пъти повече спрямо тези от предишните избори

Видеонаблюдението и видеозаснемането в изборния процес са организирани по начин, който гарантира едновременно прозрачност при отчитането на резултатите и пълно запазване на тайната на вота.

По време на самото гласуване не се извършва видеонаблюдение. Всеки гражданин упражнява правото си на глас поверително, без наблюдение. В изборните секции, разположени в училища, директорите са инструктирани камерите да бъдат изключени в изборния ден.

Видеонаблюдението започва след официалното приключване на изборния ден, когато председателят на секционната избирателна комисия обяви края на гласуването. Камерите се включват в момента на преброяването на бюлетините, като целта е да се осигури прозрачност на този етап от процеса. Излъчването в реално време е достъпно за всички граждани чрез платформата evideo.bg.

Изтеглиха серийните номера на 10 машини за гласуване за предстоящия парламентарен вот

Организацията на видеозаснемането предвижда устройствата да бъдат разположени така, че да осигуряват ясна видимост на бюлетините и на процеса по попълване на протоколите. При евентуално прекъсване на интернет връзката записът продължава в офлайн режим, като след приключване на броенето се качва на сървърите и остава достъпен за публичен преглед.

На предходните избори е постигната свързаност на устройствата от над 98%, като усилията на екипите са насочени към допълнително подобряване на този резултат при тези избори.

Процесът е съгласуван с Комисията за защита на личните данни, като фокусът на видеонаблюдението е върху действията на секционните комисии и обработката на бюлетините, а не върху идентифициране на присъстващите лица.

Редактор: Никола Тунев