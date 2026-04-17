В ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия, изборният експерт Стоил Славов и директорът на Програма „Сигурност“ към Центъра за изследване на демокрацията Атанас Русев коментираха готовността на страната за изборния 19 април.

Според Цветелина Пенева държавата като че ли този път си е свършила работата, следвайки и препоръките на Обществения съвет към ЦИК. "Имаме няколко новости. Една от тях са стандартизираните паравани. Заслугата за тях е на служебното правителство. Трябваше да минат 4 години от края на 2022 г., за да отидат тъмните стаички в миналото. Имаме стандартизиран секционен протокол, който след всички доработки и препоръки се надяваме да по-лесен за попълване в края на изборния ден", отбеляза Пенева. Тя допълни, че вече има публикувана интерактивна карта, в която могат да се видят секциите, регистрираните да гласуват в тях граждани, а по-късно и резултатите.

Русев е на мнение, че общественото очакване към полицията за опазване на честността на вота е било оправдано. Той изрази скептицизъм за резултатите. "Не мисля, че можем да очакваме много коренно различни резултати от гледна точка ограничаване на контролирания или купения вот. Това не се дължи толкова на работата на полицията, а на структурни фактори, които с чисто полицейски действия да ги промениш с магическа пръчка", каза директорът на Програма „Сигурност“ към Центъра за изследване на демокрацията. Според него акциите на МВР могат по косвен начин да допринесат за повишаване на избирателната активност, но те не са основен фактор. Русев допълни, че в крайна сметка е важно да се установи произходът на средствата, с които се финансира купуването на гласове, а това няма да стане само с арести на местно ниво.

Стоил Славов наблегна на проследимостта на правораздаването и до какви резултати ще достигнат делата, предвид факта, че на предишните избори има само един осъден. Според експерта има пропуски и в обучението на членовете на секционните избирателни комисии. Той даде за пример видеонаблюдението, което присъства като изискване, но не се демонстрира на членовете.

Славов коментира и за важността на наблюдателите. "Наблюдението на избори не се прави от дивана вкъщи. Трябват наблюдатели на терен, които могат да се намесват в процеса на установяване на резултата и да искат спазване на методическите указания", подчерта той.

Разяснена беше и разликатта между наблюдатели и застъпници. Славов защити тезата, че големите партии, които имат членове в комисиите, нямат нужда от застъпници. Те са нужни на формациите, които не са парламентарно представени. Пенева допълни, че има индикации, че на застъпниците се заплаща, докато наблюдателите са граждани, които доброволно жертват от свободното си време, за да участват в охрана на изборните резултати. По нейна информация към момента има регистрирани над 2000 наблюдатели.

В края на разговора Русев каза, че на база проучвания се очаква по-висока активност, която би минимализирала контролирания и купен вот.

Редактор: Кирил Нинов