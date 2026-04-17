Необичайния десерт се предлага в Хюстън
Сготвен рак върху сладолед. Точно това сервира заведение в Хюстън. Идеята за необичайния десерт хрумва на собственичката на заведението през 2019 година и оттогава той започва да се предлага.
Рецептата е следната - към разтопено масло се добавят каджун, чесън и други съставки, след което се прибавят и самите раци. Получената смес се комбинира с кремообразна основа и се разбива от машина. Накрая сготвен рак се поставя отгоре, като щипките му висят над купата.
В този нетрадиционен десерт се съчетават няколко вкуса - сладък, солен и пикантен, като ароматът на морски дарове добавя допълнителна нотка. На клиентите се препоръчва първо да изядат месото от рака, а след това да използват главата му като лъжица за сладоледа.
С този нетрадиционен десерт Тексас изненадва посетителите по време на пиковия сезон на раците.
