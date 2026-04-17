Първата по рода си, съвременна токсико-химична лаборатория, която изследва проби за наркотици при шофьори и нарушители на закона заработи в ОД на МВР-Плевен.

Целта е да се ускорят справките за крайните резултати от пробите при шофьори. Тази лаборатория ще облекчи и останалите в страната. Оборудвана е с най-съвременна апаратура за прецизни и качествени резултати.

За две години: 15% ръст на досъдебните производства срещу пияни или дрогирани шофьори

Планът е още 3 такива лаборатории да бъдат изградени още във Варна, Пловдив и Бургас.

